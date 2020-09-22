美国宇航局计划2024年将宇航员送上月球

美国国家航空航天局（NASA）21日公布了其2024年将宇航员送上月球的最新计划，预计完成这一计划的成本为280亿美元，其中160亿美元将用于建造登月舱。

面临11月3日选举的美国国会将不得不支持一项由总统特朗普定为首要任务的项目拨款。这280亿美元预算将归在2021-25财年当中。

NASA局长吉姆·布里登斯汀在21日就阿尔忒弥斯（Artemis）载人登月计划向记者举行的电话吹风会上表示，“政治风险”往往是NASA工作面临的最大威胁，尤其是在如此关键的选举之前。

报道指出，此前美国前总统奥巴马取消了载人火星任务的计划，因为他的前任在这个项目上花费了数十亿美元。布里登斯汀说，如果国会在圣诞节前批准第一笔32亿美元的拨款，那么“我们仍在朝着2024年登月的目标前进。”

据悉，三个不同的公司正在竞争建造月球着陆器，该着陆器将携带两名宇航员飞向月球——其中一名是女性。

此前，美国国家航空航天局（NASA）公布3家合作科技公司的名单，希望帮助他们在2020年代将宇航员再次送到月球表面。据英国广播公司（BBC）消息，贝索斯（Jeff Bezos）的“蓝源”（Blue Origin），马斯克（Elon Musk）的“SpaceX”和总部位于阿拉巴马州的达尼提斯（Dynetics）被选为NASA阿尔忒弥斯（Artemis）计划的着陆器研究伙伴。

若2024年的计划成功，这会将是自1972年以来，再次有太空人能在月球表面行走。