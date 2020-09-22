古特雷斯：通过新型社会契约和全球新政战胜“ 五大人类威胁”

联合国秘书长古特雷斯在9月22日开幕的世界领导人会议——联合国大会一般性辩论上指出，当今世界面临五大挑战：严重的地缘紧张局势、气候危机、全球互不信任、数字世界的黑暗面和2019冠状病毒病大流行。

古特雷斯强调，应通过制定新型的公平社会契约并改进全球治理，来征服这五大威胁。他指出，现在着手进行的复苏努力必须带来一个更美好的未来。

他说：“复苏是我们重新构建经济和社会的机会。我们已有多份蓝图：《联合国宪章》、《世界人权宣言》、《2030年议程》和《巴黎协定》。复苏需要建立复原力。这需要制定国家新型社会契约，还需要实施国际全球新政。”

他进一步指出，21世纪的多边主义必须实现网络化——使各行业、各地域的全球机构，从开发银行到区域组织和贸易联盟，都彼此相连。21世纪的多边主义也必须具有包容性——利用民间社会、地区和城市、企业、基金会以及学术和科学机构的能力不断扩大参与圈。只有这样，“我们才能确保多边主义行之有效并经受住21世纪的考验”。

最后，他说：“为了克服当今的脆弱性和挑战，我们要加强而不是削弱国际合作；要加强而不是退出多边机构；要改进全球治理而不是各行其是，混乱不堪……值此纪念联合国成立七十五周年之际……让我们从联合国历史取得的成就中汲取灵感……让我们征服“天启五骑士”五大威胁，建设我们需要的世界：一个和平、包容和可持续的世界。”