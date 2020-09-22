英冠病疫情防控新措施 持续时间约六个月

英国首相约翰逊周二（9月22日）在下议院宣布一系列限制措施以遏制冠病疫情反弹。这些措施包括继续居家办公、缩短酒吧和餐馆等营业时间，新的限制措施将持续约六个月。

约翰逊表示，政府将不会采取像3月份那样的全国性封锁措施，但将努力遏制疫情反弹幷保护医疗系统。约翰逊继续鼓励民众居家办公，将婚礼的限制人数从30人减少到15人，从9月24日起酒吧和餐馆必须在晚上10点关门，不佩戴口罩将被罚款200英镑（约348新元），学校和大学将继续开放。

约翰逊表示，这些措施将实施6个月，如果仍旧不能降低病毒的基本传染率，将会在未来采取更加严厉的措施。约翰逊警告称，英国疫情现在处在一个危险的转折点，在过去14天，英格兰地区医院的入院人数已经翻倍，现在必须采取行动才能避免更加严重的后果。

此前一些医学专家发出警告，如果不采取任何措施，到10月中旬，英国每天新感染人数将上升到4万9000人；原本七到八天的住院时间也将翻一番，这将导致更多的死亡病例。尽管到目前为止死亡率仍然相对较低，但公共卫生官员警告说，未来几周内死亡人数可能会上升。

许多议员批评英国政府的检测计划。尽管政府官员称赞创纪录的测试数量，但有报道称人们必须走数百英里才能进行测试。有效的检测程序被认为是控制大流行的关键，因为它可以使政府跟踪感染幷告知人们何时应该自我隔离。