俄将于10月15日前注册第二种冠病疫苗

俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局新闻处22日发布消息称，其下属的俄罗斯“矢量”病毒学与生物技术科研中心开发的冠病病毒疫苗将于10月15日之前完成注册。这将是俄罗斯第二种获得注册的冠病疫苗。

消息说，这是一种基于肽抗原的疫苗。俄卫生部从9月18日开始审查疫苗的相关文件，相关注册程序将于10月15日之前完成。

消息称，疫苗注册后将在60岁以上以及患有慢性病的志愿者中进行临床试验，此外还将邀请5000名不同年龄段的志愿者作为安慰剂对照组进行临床试验。

8月11日，俄罗斯总统普京宣布，俄已于当天注册世界第一种冠病病毒疫苗。该疫苗被命名为“卫星—V”，由加马列亚流行病与微生物学国家研究中心研发，是一种人类腺病毒载体疫苗。9月22日，“加马列亚”中心主任金茨堡说，“卫星—V”疫苗已运抵俄罗斯所有地区，计划在11月前生产500万至600万支“卫星—V”疫苗，并且在9—12个月内为俄罗斯大部分人口接种。

除了这两款疫苗外，俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃此前透露，俄还有20余种疫苗正在开发中。据俄卫生部近日消息，已向俄丘马科夫联邦免疫和生物制品研究与开发科研中心发放进行临床试验的许可，预计将有3000多名志愿者参加临床试验。临床试验有望于11月完成。

9月初以来，俄罗斯单日冠病病毒感染人数总体保持上升态势。据俄冠病疫情防控指挥部22日消息，在过去一天中，俄新增冠病病毒感染病例6215例。目前全俄累计冠病病例超过111万。