巴基斯坦称印度威胁对巴进行军事侵略

巴基斯坦《黎明报》22日报道称，巴基斯坦外长库雷希告诉伊斯兰合作组织（OIC）克什米尔问题联络小组，印度加强了对巴基斯坦的好战言论，包括威胁进行军事侵略。

当地时间20日，伊斯兰合作组织上述联络小组在纽约联合国大会间隙期间举行会议，审查查谟和克什米尔近日事态发展，包括印控克什米尔地区内人权状况及实控线沿线的紧张局势。

报道称，巴基斯坦常驻联合国代表穆尼尔·阿克拉姆在会上宣读了巴外长库雷希的“特别信息”，指责印度正在有关地区实施所谓的“最终解决方案”。

巴外长在声明中称，印度试图改变印控克什米尔地区的人口结构，将原本占人口主体的穆斯林变为少数族群，且妄图通过立法改变乌尔都语的官方地位。库雷希告诉伊斯兰合作组织，仅在2020年，印度违反停火协议就达2200多次。

“鉴于印度可能会再次实施栽赃行动，为再次侵略巴基斯坦找借口，局势有进一步升级的切实威胁，对该地区和平与安全构成了严重威胁。”库雷希敦促印度必须立即解除其非人道的军事包围，撤销自2019年8月5日以来采取的所有非法行动，取消对通讯等领域的限制措施。

伊斯兰合作组织是伊斯兰国家组成的国际组织，是联合国的常驻机构，成员国有57个，秘书处设在沙特的吉达市。

2019年8月5日，印度政府宣布废除宪法第370条，取消此前宪法赋予印控克什米尔地区的特殊地位。巴基斯坦外交部予以强烈谴责，表示将利用所有可能的选项反对印度这一非法措施。