杜特尔特：南中国海仲裁案裁决不容妥协

（早报讯）菲律宾总统杜特尔特周二（22日）在联合国大会发表讲话时指出，2016年海牙国际仲裁庭裁定，中国的“九段线”声索没有历史或法律依据，作出有利于菲律宾的裁决。

杜特尔特说：“该裁决已经是国际法的一部分，不容妥协，也不容有政府淡化、轻视或背弃它。我们坚决反对任何破坏它的企图。”

他还说：“我们欢迎越来越多国家支持这项裁决，以及它所代表的意义——理性战胜轻率，法律战胜混乱，善意战胜野心。”

杜特尔特并没有在讲话中点名中国。

杜特尔特2016年上台后一反前任“亲美疏华”政策，改而“亲华疏美”，表明愿意暂时搁置南中国海仲裁裁决，并与中国建立更紧密的关系。但是近几个月，随着北京强化其在南中国海的领土主张，加上菲律宾经济因2019冠状病毒疾病大流行蒙受重创，杜特尔特政府开始重新向美国倾斜。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）高级访问研究员库克（Malcolm Cook）认为，现在有“更多空间能让那些批评中国的声音被听到并发挥影响”。他表示，在杜特尔特降低反美论调的同时，对华更为强硬的菲律宾官员也纷纷站了出来，“今年菲律宾外交政策的重心，已经偏向美国。”