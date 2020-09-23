慕尤丁：蓄意破坏政治稳定 人民应拒绝小撮政治人物

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁今天（23日）不点名批评反对党领袖安华蓄意破坏政治稳定和政府复甦经济的努力，并呼吁人民拒绝一小撮政治人物。

慕尤丁今日下午2时30分在第22场电视直播上说，有鉴于国家仍受到冠状病毒病疫情冲击，因此国盟政府需要人民支持，组成一个稳定及强势的政府来领导国家克服一切挑战。

“如今所需要的是一个稳定和稳固的政府，拥有人民的支持，这是非常重要的，因为许多计划需要推行以协助人民，以及复甦经济。”

他在直播的记者会上呼吁人民拒绝一小撮政治人物，而这些人是蓄意破坏政治稳定和政府复甦经济的努力，目前这些努力和计划都进行得非常顺利。

他希望人民支持他及国盟政府，以便在国家面对经济危机和卫生危机时能够度过难关。

他说，今日他所宣布的各项措施，证明国盟政府聆听民意，政府尽了一切努力在艰难的时刻协助人民。

根据慕尤丁的宣布，国盟政府决定落实数项“我们关怀”额外援助计划（Kita Prihatin），目标人群是B40个人与家庭、M40个人与家庭、各领域工人及微商。

他指出，有关的“我们关怀”经济振兴配套，涉及多达2950亿令吉总额，占了国内生产总值的20%。

他说，虽然市场上已有复苏现象，但政府明白商家都面对一定的问题，因此过去已准153亿令吉的薪金津贴，共330万人受惠。