马国新增冠病确诊病例回升三位数达147 新增死例3起

（早报讯）马来西亚今日（23日）新增冠病确诊病例回升三位数，达147起；此外，今日也有3起死亡病例，累计死例133起。

星洲网报道，卫生总监诺希山说，马国今日新增147起确诊病例，其中4起是境外输入病例（3名公民，1名非公民），143起是本土感染病例（119名公民，24名非公民）。

他发文告指出，这次新增147起病例，是9月迄今为止，单日确诊宗数第二高。

他在面簿发布的图表显示，9月份的最高单日新增病例是在9月11日，共激增182起。其次是今天（23日），即从昨日的新增82起病例，激增147起病例。

9月份单日新增病例的第三高则是在9月8日，增加100起病例。

不仅如此，今日新增的147起病例，也是马国自6月4日的单日277起确诊后，近3个月半以来的单日确诊宗数第二高，仅次于9月11日的182起病例。随着今日的新增病例，马国的累计病例达1万零505起。

他说，沙巴持续成为新增最多病例的州属，共134起。目前沙巴累计确诊共1323起，其次是吉打和吉隆坡，各新增5起。吉打的累计病例340起，吉隆坡2650起。

另外，雪兰莪今日新增2起病例，累计2217起；吉兰丹新增1起，累计161起。

他说，今日有39人康复出院，累计痊愈人数达9602人，占确诊病例总数91.4%。“目前有8人在加护病房（ICU），2人需要呼吸辅助器。”

他说，国内至今仍有770起病例是可以传染他人的活跃病例。