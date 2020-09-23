伊朗伊斯兰革命卫队海军接收188架飞行设备

（早报讯）伊朗伊斯兰革命卫队海军当地时间23日在南部港口城市阿巴斯港接收了188架直升机及无人机设备。革命卫队海军司令坦吉西里表示，这些无人机有能力执行各种海上任务，它们的主要作用为拍摄和成像，以锁定固定和移动目标。此外，该批飞行设备中还包括四架可携带导弹的武装直升机。

近一段时间以来，美伊两国在波斯湾的对峙有升级趋势。美国海军第五舰队近日宣布，美军“尼米兹”号核动力航母与“普林斯顿”号导弹巡洋舰、“菲律宾海”号驱逐舰等多艘战舰从阿拉伯海穿越霍尔木兹海峡进入波斯湾。这也是美国航母时隔10个月，再次进入波斯湾地区。

据伊朗英语新闻电视台报道，伊朗海军司令汉扎迪少将9月21日警告美国不要对伊朗在波斯湾的船只造成任何威胁，否则伊朗将对这种侵略性行为作出严厉的回应。汉扎迪称：“今天，一艘（美国）航空母舰、两艘巡洋舰和多艘驱逐舰正在波斯湾。它们很接近我们，如果必要的话，我们一定会把它们放在十字瞄准线上。”

汉扎迪说，美国军舰不敢靠近伊朗领海，美军在波斯湾的存在是“该地区紧张和不安全的原因”。汉扎迪表示，为了向中东地区国家兜售武器，华盛顿正试图制造紧张局势。

当地媒体分析称，伊朗已经多次警告美国不要贸然挑衅，如美国有任何侵略行为发生，必将遭到伊朗的严厉反击。