美媒：五角大楼滥用10亿美元抗疫拨款

（早报讯）美国国会向美国国防部拨款10亿美元进行抗疫援助，但美媒近日曝出这笔抗疫援助款的大部分被滥用，用在与抗疫无关的防务承包商瓜分，其中包括用来“奖励”生产飞机发动机零部件、军服、无人机和太阳能电池等企业。

美国《华盛顿邮报》报道称，美国国会今年3月援引《冠状病毒援助、救济与经济安全法》向美国国防部拨发了10亿美元抗疫援助款。这笔拨款原本是为了生产口罩等医疗防护用品，却被五角大楼私自滥用。

据报道，美国国防部将拨款的部分巨额用来“奖励”生产飞机发动机零部件、军服、无人机和太阳能电池的某些企业，甚至出现同一家企业通过不同援助项目申领多笔钱的现象。

《华盛顿邮报》指出，国防部分管采购和后勤事务的副部长埃伦·洛德4月告诉媒体，拨款中的四分之三将用于医疗设备生产，但事实上，美国国防部仅将拨款的一部分用于医疗行业，却把更多的款项留给了防务承包商。按照国防部6月提交国会的方案，总计6.88亿美元拨款投入军工行业。

其中，1.83亿美元给了罗尔斯罗伊斯和安赛乐米塔尔等企业，以支持造船业；8000万美元给了堪萨斯州一家飞机零部件制造商，以弥补波音737 MAX客机停飞和全球航空业因疫情“停摆”所致损失；7500万美元给了通用电气公司航空集团。

据报道，美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德上周在参议院开听证会时说，全美各州目前迫切需要60亿美元，约407.7亿人民币，以便在明年初向美国人分发疫苗。不仅如此，许多美国医院仍然面临N95口罩的严重短缺。《华盛顿邮报》表示，这些问题本可以在最开始用3月那笔国会的拨款来解决。

民主党人表示，国防部此举明显“违反国会意图”，而两名民主党议员已正式要求对此事进行调查和公开听证。

国防部发言人麦克斯韦回应时说：“与所有国会通讯一样，我们将直接回复该议员。”