IMF总裁：全球国家应加快推进金融科技

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃呼吁全球国家加快推进金融科技，认为金融普惠和金融科技将推动“后疫情时代”全球经济更公平、更快速、更智慧复苏。

新华社报道，格奥尔基耶娃星期四（24日）在首届外滩大会上表示，中国及许多发达经济体的第二季度表现均好于预期，全球贸易也在逐渐恢复正常。但是除中国以外，新兴市场和发展中经济体的前景仍然不明朗，所有国家的增长前景都会受到经济“疤痕”的影响，包括失业和更严重的不平等现象。

格奥尔基耶娃说，在疫情暴发前，推动普惠金融服务就已经是全球各国的头等大事。目前这项任务变得更紧迫，因为冠病疫情对无法获得金融服务的群体造成了沉重打击，包括低收入家庭、小微企业和妇女。在这样的情况下，普惠金融和金融科技将起到重要作用，帮助人们抓住机遇，避免陷入贫困。

她指出，数字金融服务正帮助政府迅速扩大社会保障体系，不仅帮助失业人员，还能促进其消费，进而加快经济复苏。

另一方面，金融科技还有助于控制病毒传播。疫情下无接触交易大受欢迎。数字支付服务向数字贷款领域的拓展创造了更经济、更高效的解决方案，为难以获取贷款渠道的人群提供信贷支持。

格奥尔基耶娃呼吁，各国政府提供有效支持，包括投资建设数字基础设施、培养人才、提高人们的金融素养和数字科技素养、消除数据偏见等，以发挥出金融科技的巨大潜力。