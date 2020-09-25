美国恢复联邦死刑后处决首个黑人男子

（早报讯）美国政府周四处决了被定罪的40岁凶手维亚尔瓦（Christopher Vialva），这是自联邦死刑今年夏天在17年中断后恢复以来，第一个接受该处罚的黑人男子。

1999年，维亚尔瓦19岁的时候和一个同伙伯纳德在得克萨斯州的基林市，在胡德堡陆军基地杀害托德和斯塔西·巴格利，他们是来自爱荷华州的白人基督教青年传教士夫妇。

据作为媒体证人的记者透露，美国司法部官员在印第安纳州特雷霍特的处决室给维亚尔瓦注射了巴比妥戊巴比妥，即一种巴比妥酸盐，他于周四傍晚6时46分宣布死亡。据媒体目击者称，弥赛亚犹太人的维亚尔瓦用他的遗言求上帝安慰受害者的家人。

据报道，在总统特朗普恢复此刑罚后，这是今年第七次的联邦处决，也是本周第二次。

根据法庭记录，维亚尔瓦和他的同伙正在寻找抢劫对象时，他们发现托德在商店使用公用电话。托德同意载他们一程。维亚尔瓦在后座上掏出一把枪，命令托德和他的妻子进入后车厢。维亚尔瓦在强迫托德说出提款机密码后，从提款机取出现金，并用来购买快餐和香烟。

维亚尔瓦随后将汽车停在军基地，打开后车厢后，枪击了两夫妇，托德因而死亡，其妻子失去意识。同伙伯纳德则放火烧车，托德的妻子因吸入浓烟死亡。