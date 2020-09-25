纳兹里：逾10巫统议员不满慕尤丁

（早报讯）巫统硝山国会议员纳兹里说，超过10名巫统国会议员对首相慕尤丁及国盟的领导感到不满。

据《透视大马》报道，前巫统部长纳兹里针对一群对慕尤丁领导心有不满的群体，或可能支持公正党主席安华组政府的传言，对此回应。他向《透视大马》说：“这些都是不满慕尤丁的巫统后座议员，他们不满意慕尤丁对待巫统的方式，我们不愿支持一个不尊重我们政党的领袖。”

不过，纳兹里拒绝表明是否会支持安华或另有对策。“我们不一定会支持安华，有很多方式可以达到目标。”

安华是于周三宣布拥有大多数议员的支持可以执政，并指慕尤丁政府正式倒台。安华也是波德申国会议员，他说已透过电话向国家元首联系。巫统党主席阿末扎希也表明其党国会议员可以选择支持安华。纳兹里认同阿末扎希的看法，并指大部分的党员都有同感。

“我完全支持他的声明，这个政府没有获得人民的委托，一些议员支持国盟，一些则支持主席。”纳兹里说，他会遵守党主席阿末扎希的决定，“我会追随阿末扎希，他是我的党主席，我忠于我的党主席，不像一些忠于首相，我们在等指示。”

纳兹里也曾发表，若有闪电大选，他会收回对慕尤丁的支持。“若我收回对慕尤丁政府的支持，这意味着已经举行大选，那我会这么做。”他补充，任何的政权更迭应该透过国会的民主程序，而不是谨见国家元首。

“我们不需要不信任动议，只要政府法案无法通过，就显示他（慕尤丁）没有获得大部分（议员）的信任。”