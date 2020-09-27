慕尤丁领军的沙民阵得票率比“民兴党+”低

（早报讯）尽管由马来西亚首相慕尤丁领军的沙巴人民阵线（沙民阵）在沙巴州选举中赢得38席，比原沙巴首长沙菲益领导的“民兴党+”阵营的32席多，但是沙民阵的得票率比民兴党+阵营稍低，即沙民阵得票率为43.19%，民兴党+则是43.80%。

沙民阵的总得票数是31万6049张，民兴党+则是31万7541张，两个主要阵营的总得票只相差1492票。

在民兴党+阵营当中，得票率最高的是民兴党，即25.53%。在竞选的46席当中，赢得23席，是赢得最多席位的政党。

民兴党+阵营成员民主行动党贡献6个席位，得票率是9.50%；公正党赢得2席，得票率3.87%；民统党赢得1席，得票率4.03%；诚信党没有拿下唯一上阵的议席，得票率0.47%。

在沙民阵方面，国阵共赢得14席，得票率19.27%；国盟赢得17席，得票率17.10%；沙巴团结党则有7个席，得票率是6.82%。

值得关注的是，国阵巫统是在沙民阵成员党当中拿下最多席位的政党，共14席，得票率16.73%；国盟土团党则是11席，得票率是11.81%。

国阵马华和人民团结党全军覆没，得票率分别是1.22%和1.32%。

国盟沙立新党在8个竞选议席中拿下6席，得票率4.86%；沙进步党则没能胜选，得票率0.43%。

其他政党的总得票率是8.36%，56名独立人士的总得票率则是4.97%。