印度医用氧气短缺价格飞涨 当局宣布限制氧气价格

（早报讯）印度冠病疫情持续恶化，而医用氧气供不应求。为应对医用氧气短缺和价格飞涨，印度国家药品价格管理局（NPPA）对液态医用氧气（LMO）和医用氧气瓶的出厂价格设置了六个月的上限。

印亚新闻社报道，印度国家药品价格管理局表示，冠病疫情使印度各地对医用氧气的需求已增加了近四倍，从每天750吨增加到现在的2800吨。此外，通过氧气瓶方式运送的氧气也从疫情之前的11%增长到现在的50%，需求上升导致氧气价格比疫情前飙升了三倍。

为应对医用氧气短缺和价格飞涨，印度政府规定，液态医用氧气出厂价限制在每立方米15.22卢比（约0.28新元），而医用氧气瓶最高价格为每立方米17.49卢比（约合0.32新元）。

印度国家药品价格管理局表示，在冠病疫情期间，液态氧总产量的50%用于医疗领域，而疫情发生之前这一比例只有15%左右。目前印度各地的液态氧正从工业用途转移到医疗用途，以满足抗疫的紧急需要。

印度卫生部27日公布的最新数据，印度冠病确诊病例升至599万2532起，确诊人数即将破600万起。在过去24小时内，印度新增确诊病例达8万8600起；新增死亡病例1124起，累计死亡94503起。

据报道，印度已经成为感染率和死亡率增长最快的国家。