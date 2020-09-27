巴雷特大法官候选审议将于10月12日举行

美国参议院司法委员会主席格雷厄姆（Lindsey Graham）证实，审议巴雷特的最高法院大法官人选的听证会将于10月12日开始，最多持续4天。

美国总统特朗普星期六（26日）正式提名艾米·科尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）担任最高法院大法官，接替已故大法官金斯伯格留下的空缺。

报道预计，10月12日司法委员会成员和候选人将作开场发言。次日，巴雷特将接受讯问，随后几天专家和熟悉候选人的人将陈述意见。

和所有最高法院的提名人一样，巴雷特的审批过程由三部分组成。首先，她将进入参议院司法委员会（由12名共和党人和10名民主党人组成）的审查程序，包括接受问卷调查、联邦调查局的背景调查和该委员会的公开听证会。

接着，参议院司法委员会将举行投票表决，对提名人提出赞成、反对或不提任何建议。最后，这份建议将被送交参议院全体会议投票表决，简单多数批准即可。

目前特朗普已经在任期内任命了两名最高法大法官，如果此次提名通过，特朗普将任命九名最高法大法官中的三名，使最高法院进一步倾右。尽管民主党坚决反对任何替补法官提名，但民主党目前是参议院少数党，因此除了呼吁共和党参议员反对任命外，无力阻止特朗普大法官提名。