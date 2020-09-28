中亚冲突 联合国和美国促双方立即停火

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯对亚美尼亚和阿塞拜疆在纳戈尔诺—卡拉巴赫（简称纳卡）地区爆发新一轮冲突表示极度关切，呼吁双方立即停止战斗。当天的冲突造成至少16名军人和数名平民死亡。

古特雷斯星期天（27日）通过发言人发表声明说，他强烈呼吁冲突双方立即停止战斗，缓和紧张局势，立即恢复有意义的谈判。为此，他将与阿塞拜疆总统阿利耶夫和亚美尼亚总理帕希尼扬通话。

另外，美国国务院表示，已与两国进行联系，并敦促它们立刻停止敌对行动，利用双方现有的直接沟通渠道，避免事态进一步升级。俄罗斯和法国也发出相同呼吁。

亚美尼亚和阿塞拜疆星期天在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方均指责对方违反停火协议，率先发动军事进攻。

纳卡地区宣布实施戒严，并动员所有男性人口。获亚美尼亚支持的纳卡当局指阿塞拜疆发动的空袭和炮弹袭击造成16名军人死亡，另有超过100人受伤。

阿塞拜疆也宣布国家进入战争状态，在全国范围实施戒严，并指亚美尼亚的炮击导致一个家庭的五名成员丧命。

这是自2016年以来，阿塞拜疆和亚美尼亚爆发的最严重冲突，引发了可能演变成大规模战争的担忧。这两个敌对国家数十年来一直在争夺纳戈尔诺—卡拉巴赫地区的主权。阿塞拜疆和亚美尼亚星期天都指责对方违反停火协议，率先发动军事进攻。