雪隆区短短5天内 10地点传冠病灾情

（早报讯）马来西亚首都吉隆坡及雪兰莪州在过去5天内，多达10个地点陆续发现确诊病例或与患者有过密切接触的民众。

星洲网报道，随着隆市8月21日暴发的“马朱感染群”于本月15日告终后，雪隆区冠病疫情恢复平静，直到上周开始，几乎每天有一个地点陆续发现民众确诊，或与确诊者有过密切接触。

9月22日——吉隆坡甲洞大华银行，一名房贷专员前往沙巴州拿笃和仙本那后确诊冠病，该分行大华银行立即暂闭至10月6日。

9月23日——位于八打灵再也哥打白沙罗的联昌银行，有5名移动营销中心的职员曾与确诊冠病的患者有密切接触；该中心已暂闭直至另行通知为止。

9月24日——位于隆市敦拉萨路的The Linc广场内的Trinity Kids幼稚园，一名学生的家长检测确诊冠病；该名学生在17日后，已经没有到幼稚园上课。该广场即日进行了大规模消毒。

9月25日——知名健身中心Babel Fit证实一名会员确诊冠状病毒病。该健身中心随即公布病例行动轨迹，显示该名确诊会员曾到访位于吉隆坡国际会展中心（KLCC）和敦依斯迈花园（TTDI）的分行。

9月26日——双威金字塔购物广场（Sunway Pyramid）一楼某运动用品店内的一名店员证实确诊冠病，广场管理层已火速采取消毒清理工作。

9月26日——万挠KPJ专科医院发通告指，1名没有冠病症状的民众在本月23日，前往医院建筑以外的检测专区进行冠病检测时，结果对方的冠病检测呈阳性。

9月26日——吉隆坡NU Sentral购物商场宣布，该商场一名管理层职员的冠病检测报告呈阳性，卫生部也立即追踪所有跟确诊者有过紧密接触的人，包括该商场的职员。

9月27日——一名曾于本月19日到八打灵高原羽球馆参与羽球友谊赛的华裔男子，26日证实确诊。

9月27日——KL GATEWAY的Menara Suezcap一名职员曾前往沙巴，期间曾与一名冠病患者接触。该职员返回西马后，已接受隔离检验，涉及的公司则暂时关闭。

对于确诊病例数屡创新高，卫生总监诺希山表示担心，若确诊病例持续激增，马国的医疗设备必须再次承受沉重的负担。他呼吁民众必须遵守SOP及实践新常态，防止冠病病毒的传播，在公共场所及拥挤场所时刻保持安全的人身距离、勤洗手及戴口罩。