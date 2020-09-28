不满劳工改革 印尼工会恫言全国大罢工

（早报讯）印度尼西亚一国会委员会同意推进由总统佐科提出的《创造就业法案》，希望通过劳工改革措施把从中国撤出的制造业厂商吸引到印尼投资设厂，但印尼工会周一（28日）恫言，将在10月号召全国发起罢工，抗议政府的改革措施。

印尼立法委员会已在周末开会，并对法案条款进行辩论，准备在10月9日国会休会之前就法案在国会进行表决。国际投资者将会密切留意印尼国会是否真的会制定改革措施，还只是流于空泛之谈。

戈尔卡党国会议员费尔曼（Firman Soebagyo）表示，立法委员会星期天对削减雇主支付给雇员的强制遣散费达成一致，将遣散费的计算法从每月工资的32倍减少至23倍。他强调，工人仍可获得原有水平的赔偿额，差额将由政府填补。

印尼政府原本建议将最高遣散费削减至工人每月工资的19倍，理由是现有的遣散费过高，导致雇主不愿聘请更多员工。

委员会也否决了将最低工资仅与经济增长挂钩的做法，并允许劳动密集行业自行设定工资。不过，《创造就业法案》提出取消强制性带薪休假包括月经假等的措施，以及允许更长工作时间的建议均获委员会通过。

一名工会领袖表示，工会准备在本周举行多场集会，并计划于10月6日至8日号召全国500万名工人进行罢工，要求政府放弃劳工改革措施。

印尼工会联合会主席伊克巴尔发表声明说：“在全国罢工期间，所有的生产线将全面停顿。”

上周，印尼一些工会和绿色团体已举行了几场抗议集会，但抗议规模并不大。