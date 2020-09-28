约3500家美企指控政府对华加征关税“非法”

（早报讯）过去几周，约3500家美国公司在美国国际贸易法院起诉美国政府，要求法院裁决政府依据美国贸易法“301”条款对中国商品加征关税“非法”，并退还企业缴纳的相应税金。

新华社报道，诉讼主要针对美国政府2018年9月和2019年9月对总价值3000多亿美元（约4128亿新元）中国输美商品加征的关税。提起诉讼的公司包括特斯拉、福特汽车、塔吉特百货公司等。

这些公司在起诉书中说，美国政府加征这两轮关税的时间已超出美国法律要求美国贸易代表在“301调查”结束后12个月内采取行动的期限，同时未能遵循相关行政程序，包括未能给予利益攸关方足够机会发表评论意见、关税决策时未充分考虑相关因素、未明确解释其决策理由等。

这些公司同时批评美国政府对中国商品加征关税增加了公司运营成本。美国游说组织“关税伤害美国腹地”发布的数据显示，自2018年2月至2020年4月，美国政府对中国输美产品加征的关税，让美国消费者和企业额外支付了570多亿美元。

代表100多家行业协会的支持自由贸易美国人联盟发言人戈尔德表示，在美国经济显露从2019冠状病毒疾病大流行中复苏的些许迹象时，加征关税仍然给许多苦苦挣扎的美国企业造成严重损害。