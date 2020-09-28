土耳其已向阿塞拜疆派遣约4000名战斗人员

（早报讯）亚美尼亚驻俄罗斯大使托加尼扬当地时间28日表示，土耳其已经从叙利亚北部，向阿塞拜疆派遣约4000名战斗人员；而伊朗则呼吁亚美尼亚和阿塞拜疆双方克制。

亚美尼亚和阿塞拜疆27日在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方均指责对方违反停火协议和率先发动军事进攻，冲突造成百余人死伤。

作为阿塞拜疆的盟友，土耳其对亚美尼亚表示指责，称将“全力支持”阿塞拜疆。土耳其总统埃尔多安在社交媒体上说，“土耳其将一如既往地为阿塞拜疆兄弟提供支持。”

同时，托加尼扬表示，大约有30名亚美尼亚士兵在纳卡地区的冲突中丧生，并有100名军人受伤。

另外，鉴于两国均是伊朗邻国，目前伊朗方面正在密切关注事态发展并积极展开调停。伊朗外长扎里夫第一时间同两国外长在外交框架下进行详细交谈，并表示伊朗将尽一切可能来制止这场冲突。扎里夫呼吁双方都应保持克制，并结束敌对行动开始谈判。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚为争夺纳卡爆发战争，亚美尼亚占领纳卡及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。1994年，阿塞拜疆和亚美尼亚就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，两国之间的武装冲突时有发生。