美国约28万学童曾感染冠病

（早报讯）根据美国疾病控制与预防中心（CDC）周一发布的一份报告，在3月1日至9月19日期间，美国约有28万名学龄儿童曾感染2019冠状病毒疾病。

这一数字约占美国总感染人数的4%，其中12岁至17岁孩童的感染概率约为5岁至11岁孩童的两倍。

数据显示，学龄儿童的新增病例在春季稳定上升，在夏季出现激增，7月19日达到峰值，平均每周发病率为每10万人37.9人感染。其后几周的新病例数持平，至8月下旬开始下降，但近日数量又开始接近夏季水平。

CDC报告作者指出，鉴于一些学校已恢复线下上课，而且未来数月将有更多学校重开，这些具体数据将有助于建立监测冠病感染趋势的基线。

他们指出，针对学校的研究表明，在严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2）传播率低的社区，面对面上课是可以安全进行的，但是，在传播率已经很高的社区，面对面上课可能会增加传播风险。

这份报告还提供了一些已知趋势的更多数据，例如西班牙裔和非洲裔等少数群体以及患病儿童发展成冠病重症患者的风险更高。

数据显示，在3月1日至9月19日期间，美国儿童确诊病例27万7285起，住院病例3240起（或1.2%），重症病例404起（0.1%），死亡病例51起（0.01%）。