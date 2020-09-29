世行：东亚太平洋面临逾50年来最慢增长

（早报讯）世界银行预测，2019冠状病毒疾病大流行将使东亚和太平洋地区以及中国，经历近50多年来最缓慢的经济增长。与此同时，多达3800万人将重新陷入贫困。

根据世行周一（28日）发布的最新经济展望报告，东亚和太平洋地区今年的增长率估计仅为0.9%，这是自1967年以来的最低水平。

中国自3月以来的冠病感染率一直维持在低位，加上政府支出和强劲出口的支持，今年中国的增长率估计可达到2%，但仍将因为国内消费低迷而受到抑制。

在东亚和太平洋其他地区，今年的经济表现预计将萎缩3.5%。

世行表示，东亚和太平洋地区国家可能需要进行财政改革，调动收入来应对疫情给经济和金融带来的冲击，并制定社会保护计划以帮助人们重新融入经济体系。

根据过去的经验和最新国内生产总值（GDP）数据进行的预测，东亚和太平洋地区的贫困人口可能会增加3300万人，达到3800万人。这将是近20年来的首次上升。

世行说，如果没有暴发冠病大流行，这3300万人已经摆脱贫困。

世行东亚与太平洋地区副总裁克瓦（Victoria Kwakwa）说：“这个地区正面临前所未有的挑战。但是，它们可以采取一些聪明的政策选项，例如投资于病毒检测和追踪能力，以及持久扩大社交保护范围，并把穷人和非正规部门都纳入其中。”