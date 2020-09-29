沙巴新首长阵营闹不和

（早报讯）土著团结党沙巴州主席哈芝芝诺周二宣誓就任沙巴首长后，执政联盟内部随即传出不和，增加了沙巴政局未来的变数。

哈芝芝周二（9月29日）上午宣誓就任后，也宣布第一副首长邦莫达兼任地方政府与房屋部长。当时就传出邦莫达希望担任基础建设发展部长，但哈芝芝却将这个职务分派给土团党沙巴州署理主席马西迪。这让邦莫达非常不满，甚至准备下午1时30分在自己家里召开记者会与哈芝芝摊牌。

据“当今大马”报道，邦莫达还没得及召开开记者会，便在下午1时与巫统副主席依斯迈沙比里、马哈基尔以及巫统总秘书阿末玛斯兰走进哈芝芝位于州政府大厦的办公室。哈芝芝下午2时召开记者会，宣布邦莫达出任基建发展部长，马西迪则担任地方政府与房屋部长。换言之，哈芝芝对调了邦莫达和马西迪的州内阁部长职务。

哈芝芝也试图淡化与邦莫达之间的矛盾。他说：“更换职务毫无问题。我只是要马西迪运用其金融背景与经验协助我。”至于传言指巫统不满州内阁部长职务安排，哈芝芝则望向邦莫达，然后说：“这并不正确，巫统还在这里。”记者会现场气氛轻松，两人也笑出声来。

邦莫达如愿获得基础建设发展部长职务后，在另一场记者会也淡化这起风波。“没发生什么事，只是沟通失误。”

邦莫达和哈芝芝对这次事件轻描淡写，马西迪则在推特表示：“神奇的一天！我先被委任为基础建设发展部长。不到三小时后，我就变成地方政府与房屋部长。我和邦莫达更换职务。请不要问我原因。待我退休后，我才会说出此事的来龙去脉。”