法检方：刀袭嫌犯未知《沙尔利周刊》总部已搬迁

（早报讯）法国巴黎检方说，被指在上周五使用肉刀袭击两人的巴基斯坦籍男子事发时并不知道《沙尔利周刊》总部已搬迁，并打算向其放火。

法国巴黎上周五发生袭击事件，两个记者被刺伤。案发后不久，警方迅速逮捕两名嫌犯，其中一人是年仅18岁的巴基斯坦籍男子。事发地点是《沙尔利周刊》（Charlie Hebdo）总部旧址附近。

据路透社报道，检察官里卡德在记者会上说，巴基斯坦籍男子携带了三瓶白酒，即一种易燃的油漆稀释剂。他说，该男子以假身份行动，其手机上的护照照片显示他是25岁，而不是他第一次说的18岁。他表示，该男子在袭击前不久花了三天侦察了该地区，并在袭击当天购买了肉刀。

里卡德说：“他（嫌犯）最初的计划在可能使用锤子的情况下进入杂志的办公室，然后用白酒放火。”他说，嫌犯到了《沙尔利周刊》的旧址附近，看到两名受害者后，以为两人是该杂志的员工，因此袭击他们。

《沙尔利周刊》总部因刊登激怒回教徒的回教先知穆罕默德漫画，在2015年1月遭恐怖袭击，当时编辑部有12人被闯入的武装分子开枪打死。事隔五年，巴黎法庭本月2日开庭审讯14名涉案嫌犯，该周刊在开审当天再次刊登有关漫画而引发争议，也让人猜测刀袭事件是否与此有关。