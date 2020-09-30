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美国总统大选首场辩论即将登场

文 / 陈慧璋

发布 / 2020年9月30日 7:08 AM

更新 / 2020年9月30日 11:12 AM

拜登和特朗普9月29日在美国总统大选首场辩论正面交锋。（路透社）

美国总统大选首场辩论于新加坡时间周三早上在俄亥俄州克利夫兰举行。（彭博社）

拜登和特朗普9月29日在美国总统大选首场辩论正面交锋。（法新社）

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（早报讯）备受瞩目的首场美国总统大选辩论于美国东部时间周二（29日）晚上9时（新加坡时间周三早上9时）在俄亥俄州的克利夫兰举行。

这场持续90分钟的辩论将由福克斯新闻频道主播华莱士主持。现任总统、共和党总统候选人特朗普和民主党总统候选人拜登首次面对面交锋。

这场辩论将为特朗普和拜登提供一个巨大平台，让他们阐述各自迥然不同的治国理念，解释将如何带领国家应对同时发生的多个危机，比如种族正义示威和已经导致超过20万人死亡、百万人失去工作的2019冠状病毒疾病大流行。

美国之音报道，冠病大流行也影响到了总统辩论的安排，两位候选人的讲台将保持一段距离，而作为总统辩论传统之一的开场握手也会取消。

值得注意的是，特朗普长期以来一直竭力避免其税务信息被公开，但《纽约时报》本月27日发布调查报告，揭露特朗普及其公司的税务记录，指特朗普过去15年里有10年没有缴纳任何所得税。而拜登在首场辩论即将举行的几个小时之前，公布了自己2019年的报税资料，并挑战特朗普也这么做。

另外，备受争议的美国大法官提名听证会也在周二举行。特朗普在自由派大法官金斯伯格去世后，迅速提名保守派法官巴雷特接替金斯伯格留下的空缺，引发民主党强烈反弹。

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