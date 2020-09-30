美国总统大选首场辩论即将登场

（早报讯）备受瞩目的首场美国总统大选辩论于美国东部时间周二（29日）晚上9时（新加坡时间周三早上9时）在俄亥俄州的克利夫兰举行。

这场持续90分钟的辩论将由福克斯新闻频道主播华莱士主持。现任总统、共和党总统候选人特朗普和民主党总统候选人拜登首次面对面交锋。

这场辩论将为特朗普和拜登提供一个巨大平台，让他们阐述各自迥然不同的治国理念，解释将如何带领国家应对同时发生的多个危机，比如种族正义示威和已经导致超过20万人死亡、百万人失去工作的2019冠状病毒疾病大流行。

美国之音报道，冠病大流行也影响到了总统辩论的安排，两位候选人的讲台将保持一段距离，而作为总统辩论传统之一的开场握手也会取消。

值得注意的是，特朗普长期以来一直竭力避免其税务信息被公开，但《纽约时报》本月27日发布调查报告，揭露特朗普及其公司的税务记录，指特朗普过去15年里有10年没有缴纳任何所得税。而拜登在首场辩论即将举行的几个小时之前，公布了自己2019年的报税资料，并挑战特朗普也这么做。

另外，备受争议的美国大法官提名听证会也在周二举行。特朗普在自由派大法官金斯伯格去世后，迅速提名保守派法官巴雷特接替金斯伯格留下的空缺，引发民主党强烈反弹。