美国辩论委员将修改总统候选人辩论规则

（早报讯）为确保美国总统辩论会更有序地进行辩论，避免再次发生类似首场辩论会的混乱局面，辩论委员会表示将对后续辩论做规则修改，规则修改方案将很快予以公布。

负责主办总统候选人电视辩论的美国总统辩论委员会星期三（9月30人）发表声明说，首场辩论的情形清晰表明，应针对后续辩论的形式增加额外结构性规定，以确保更有序地讨论相关议题。委员会将仔细考虑规则修改方案，并很快予以公布。

据报道，谋求连任的共和党籍总统特朗普和民主党总统候选人拜登星期二（29日）晚在俄亥俄州克利夫兰进行了首场总统候选人电视辩论。在约90分钟时间里，双方就联邦最高法院大法官提名、“奥巴马医保”、冠病疫情和疫苗、经济和就业、种族问题、选举公正性等美国选民关心及争论较多的问题展开辩论。

根据双方竞选团队一致认可的辩论规则，两位候选人应就辩论主持人选择的六个辩题进行辩论，每个辩题时长15分钟。主持人以一个问题开始每个环节，特朗普和拜登各用两分钟回答，再展开互辩。主持人设法引导进行更深入讨论。

报道称，特朗普在首场辩论中不停打断拜登发言，拜登则用激烈言辞予以回应。主持人多次调停两人争吵，维持秩序。美国媒体和分析人士普遍认为，场面混乱是首场辩论的突出特点。

今年美国总统候选人共进行三场电视辩论，第二、三场辩论将分别于10月15日和22日在佛罗里达州迈阿密和田纳西州纳什维尔举行。