TikTok与甲骨文交易须满足所有美国安要求 否则被关闭

美国财长姆努钦表示，如果甲骨文收购TikTok的交易不能以符合美国安全要求的条件完成，TikTok将无法在美国继续运作。

据美国之音报道，姆努钦周三（9月30日）在CNBC投资人会议上说，如果TikTok与甲骨文达成的交易不能以符合美国国家安全要求的条件完成，包括在美国持有代码，这款短视频应用将被关闭。

他说：“所有的代码将必须在美国。甲骨文将负责重建代码，净化这个代码，确保这个代码在云端是安全的，以及......它将需要满足我们的所有要求。”

TikTok的母公司字节跳动与甲骨文、沃尔玛围绕TikTok在美业务的交易几经周折，对交易拥有否决权的美国和中国政府对交易的态度也数度变化。

但目前看，各方要在短时间内达成TikTok交易难度不小。字节跳动早前宣称，将持有新成立的美国子公司TikTok Global的80%股份，甲骨文和沃尔玛分别持有TikTok Global的20%股份。甲骨文方面则称，字节跳动所持TikTok股权将分配给其投资者。

美国总统特朗普要求TikTok Global必须由美国公司掌控。中国官方虽没公开对交易发表评论，但官媒对甲骨文将对字节跳动拥有过分的审查权和访问权感到担忧，认为甲骨文将有能力窃取字节跳动的核心技术和抖音中国用户的数据。