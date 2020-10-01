马哈迪：纳吉毁了巫统 绝对无法原谅他

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪表示，他绝对无法原谅前首相纳吉，并指纳吉是摧毁巫统，导致该党四分五裂的罪魁祸首。

星洲网报道，马哈迪在接受《Malaysia Gazette》的《Owh! MG》访谈节目上，被问及他与公正党主席安华和解，是否也能与纳吉和解时作出上述表述。有关访谈在昨晚被上载至脸书。

马哈迪指出，他表示，尽管纳吉曾抱有希望，但自己与纳吉之间的分歧是无法调和的。“我无法原谅破坏我党派的人。纳吉真的这么做，毁了巫统，使得人们很讨厌巫统。”

据报道，马哈迪在长达30分钟的访谈中表示，他当年要求其接班人前首相阿都拉委任纳吉为副首相，而之后纳吉也成为马国第六任首相，当时令他感到安慰。然而，马哈迪指他之后对纳吉的期待落空，因为很多传言都指纳吉领导能力差，不管是在巫统或政府，甚至在制定政府政策时，很容易被妻子罗丝玛唆使。

他继称，纳吉护妻以及相信“金钱就是王道”，最终引发一马发展公司（1MDB）大丑闻，摧毁了巫统。马哈迪还说，纳吉与公正党主席安华是有不同的，不过他没有详细说明。

另一方面，针对宣称安华撑握有“强大多数”支持一事，马哈迪说，安华已经不是第一次宣称有“强大多数”。他坦言，首相慕尤丁的地位非常脆弱，如果安华真有国会议员支持，那么慕尤丁政府就可能会倒台。

他说，如果安华宣称是真的，那么慕尤丁政府就会倒台，但是对于安华的说法，他不是很相信。“但慕尤丁的地位脆弱是事实。”

马哈迪也重申，他离开巫统并创立土团党，是为了捍卫马来人的权益。他说，他所领导的希盟政府内阁，是由马来人主导的，并非是非马来人成员党的傀儡。