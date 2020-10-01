马国前总检察长起诉总检察署

（早报讯）马来西亚前总检察长阿班迪遭革职逾两年后，突然向总检察署发出律师信，要求当局赔偿他在2018年遭前首相马哈迪政府“不当革职”的损失。这是马国首次有前总检察长起诉总检察署。

据《当今大马》看到的相关律师信，阿班迪周三向总检察署发函并要求七天内答复，否则将诉诸法律行动。阿班迪指他两年前被开除乃是非法及无效的。

阿班迪在律师信中声称，国家元首2015年7月27日依法御准他出任总检察长。他说，他在2018年7月26日遭希盟政府革职。

他说，时任政府首席秘书阿里韩沙在一份志期2018年5月7日的信函通知他，国家元首同意延长他的总检察长任期。他认为自己遭革职乃是前首相马哈迪策划。他也指马哈迪滥用职权革除他。

阿班迪表示，他身为总检察长，除非他辞职，否则他就该获得国家元首同意的薪资。他因此要求总检察署赔偿他2 018年7月27日至2021年7月26日之间的薪资、津贴与各种福利。

阿班迪是在2015年7月上任，取代当时正领导一马公司案调查特工队的时任总检察长阿都干尼。阿班迪上任后，就宣布卷入一马弊案的首相纳吉清白无罪。

纳吉政府在2018年5月决定让阿班迪的任期延长三年至2021年7月。不过希盟政府2018年5月9日上台后，就勒令阿班迪休假，接着在同年6月5日革除他，并由汤米托马斯出任总检察长。