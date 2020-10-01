俄美法领导人呼吁纳卡地区冲突各方立即停火

（早报讯）阿塞拜疆和亚美尼亚两国在纳卡（纳戈尔诺-卡拉巴赫）地区的武装冲突进入第五天之际，俄罗斯、美国和法国领导人呼吁纳卡地区冲突各方立即停止战斗，并敦促亚美尼亚和阿塞拜疆举行会谈。

俄罗斯卫星通讯社报道，克里姆林宫新闻局发布了俄罗斯总统普京、美国总统特朗普和法国总统马克龙就此所作的联合声明。

声明称：“我们呼吁各方武装力量立即停止战斗。”

普京、特朗普和马克龙还呼吁亚美尼亚和阿塞拜疆立即承诺无条件恢复谈判。

阿塞拜疆国防部9月27日说，亚美尼亚武装力量向纳卡（Nagorny Karabakh）接触线附近的居民点开炮，据报有平民死亡。据亚美尼亚国防部消息，纳卡地区“遭到炮击和导弹攻击”，阿塞拜疆向纳卡发动了进攻。不受国际社会承认的纳卡共和国指出，其首都斯捷潘纳克特等多个居民点遭到炮击，呼吁平民进入掩体，随后宣布实行戒严和军事动员。

亚美尼亚27日当日也宣布实行戒严和军事总动员。阿塞拜疆总统批准在多市实行戒严和宵禁，并宣布部分军事动员。

俄罗斯、中国、法国和德国等多国国家敦促纳卡冲突各方保持克制。土耳其表示，只要阿方提出相应请求，土方愿为其提供任何支持。

纳卡冲突始于1988年2月，当时纳戈尔诺-卡拉巴赫自治州宣布退出阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国。在1992-1994年的武装对抗中，阿塞拜疆失去了对纳卡及其周边七个地区的控制。自1992年起，和平解决纳卡冲突的谈判在俄美法担任联合主席国的欧安组织明斯克小组框架内进行。谈判中阿塞拜疆坚持要求维护本国领土完整，不受国际承认的纳卡共和国没有参与谈判，由亚美尼亚维护其利益。