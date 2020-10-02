专家：冠病疫苗面世不代表春季就恢复正常生活

（早报讯）2019冠状病毒疫苗被广泛视为终结这场大流行病的灵丹妙药，但顶尖科学家警告说，即使有效的冠病疫苗面世，我们也无法在明年春季就恢复正常生活。

由科学期刊《皇家学会》召集的一组研究人员发布报告说，人们必须对疫苗何时能够面世，以及它所能发挥的功效抱持“切合实际”的态度。

他们指出，生产和分配冠病疫苗可能需要长达一年时间，因此防疫限制措施还是必须以“逐步放宽”的方式进行。

目前全球科学家正以史无前例的超赶速度研制超过200种潜在的冠病疫苗。

伦敦帝国学院国家心脏和肺研究所免疫学家库利说：“疫苗为结束冠病大流行带来巨大的希望，但是，我们知道在疫苗开发历史中充斥了许多失败的记录。”

世界各国包括英国政府的科学顾问表示，有些人可能在今年内就接种冠病疫苗，而大规模接种有望在明年年初启动。

不过《皇家学会》报告指出，这将是一个漫长过程。

伦敦帝国学院化学工程主管尼莱·沙说：“即使现在研制出一种疫苗，这并不表示每个人都可以立刻接种疫苗，这可能需要等上六个月、九个月……甚至是一年时间。”

他说：“我们的生活不可能在（明年）3月就突然恢复正常。”

Worldometer世界实时统计数据显示，全球至今累计冠病确诊病例超过3400万起，累计死亡病例超过102万起。