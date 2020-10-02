特朗普感染冠状病毒 年龄和体重让他尤为危险

（早报讯）2019冠状病毒（COVID-19）对男性、老年人和体重超标者尤为危险，因此染病的美国总统特朗普面临不小的风险。

彭博社报道，特朗普和第一夫人梅拉尼娅染病，给已经混乱不堪的美国总统大选增添了新的不确定性，许多人将此次大选视作是对他应对疫情所进行的公投。特朗普一直以来对佩戴口罩等防疫措施不屑一顾，增加了病毒在华盛顿进一步传播的可能性。

特朗普于今年6月年届74岁，感染冠状病毒者，入院率和死亡率会随着年龄的增长而上升。根据美国疾病控制中心(CDC)的数据，与18岁至29岁的病患相比，65岁至74岁的感染者入院可能可能性高出五倍，死亡的可能性则高出90倍。

梅拉尼娅·特朗普现年50岁，因此风险低于特朗普本人。美国疾控中心的数据显示，2月1日至9月26日，在病亡的美国患者中，男性占比54%。在死亡的女性中，近84%年龄大于65岁。

特朗普的身体质量指数(BMI)也构成潜在风险。6月份接受每年一度的体检时，特朗普身高6英尺3英寸（1.92公尺），体重244磅（110.67公斤），BMI为30.5；这个按身高、体重计算用以衡量体脂的指数位于30或以上即为肥胖。

目前尚不清楚特朗普是否出现任何症状。感染者病情为何有严重亦有轻微，是令医生和研究人员迷惑不解的问题。全球大部分的病例症状较轻。

悉尼科技大学呼吸系统疾病专家布莱恩·奥利弗（Brian Oliver）指出：“冠状病毒就像玩俄罗斯轮盘……它可能会对任何人产生很大的影响，但我们知道，年龄较大的人，既有病症较多的人，受影响、病情严重得多的可能性要大得多。”

虽然专家们尚未充分了解肥胖与病亡之间的关系，但8月份发布的一份对全球数据进行的汇总分析显示，与体重正常者相比，肥胖者死亡率高出48%。另一份研究显示，在近1万7000名入院的患者中，约77%肥胖。

特朗普既不吸烟也不喝酒，总体健康状况应当比较良好。