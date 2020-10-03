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特朗普确诊冠病入院观察

文 / 李丽敏

发布 / 2020年10月3日 7:54 AM

更新 / 2020年10月3日 9:21 AM

确诊感染冠病的美国总统特朗普在登上直升机前往军事医院接受治疗前，向媒体竖起大拇指示意。（法新社）

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（早报讯）白宫新闻发言人表示，在医疗团队建议下，美国总统特朗普将入院观察，但将继续执行公务。

特朗普星期五（10月2日）凌晨透过推特透露自己和妻子的冠病检测结果呈阳性，白宫官员之后表示，特朗普和妻子都出现冠病的“轻微症状”

白宫新闻发言人麦肯阿尼（Kayleigh McEnany）在美国股市闭市后发表声明表示，特朗普将入住沃尔特·里德（Walter Reed）国家军事医疗中心几天，但会继续办公。

麦肯阿尼说：“出于谨慎考虑，以及在他的医生和医学专家建议下，总统未来几天将在沃尔特·里德的总统办公室工作。”

麦肯阿尼未在声明中透露特朗普将在医院接受什么检测或治疗。

据媒体观察，特朗普戴着口罩，不需要人搀扶，自己走上了停在白宫外的总统专用直升机，前往医院。他向在场记者挥手，并竖起大拇指示意，但没有发表讲话。

特朗普乘坐直升机离开白宫后，在推特上发了一段18秒的视频，感谢大家的支持。

他说：“我觉得我的状况很好，但我们将确保一切顺利。第一夫人的状况很好。”

白宫医生先前表示，特朗普确诊感染冠病后“精神状况良好”，并接受了再生元制药（Regeneron Pharmaceuticals）的“抗体鸡尾酒”治疗。

医生说：“作为预防性措施，总统接受了单剂量8克的再生元多克隆抗体鸡尾酒治疗。除了多克隆抗体，总统还一直在服用锌、维生素D、法莫替丁、褪黑激素和日常用的阿司匹林。”

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