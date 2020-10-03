特朗普确诊冠病入院观察

（早报讯）白宫新闻发言人表示，在医疗团队建议下，美国总统特朗普将入院观察，但将继续执行公务。

特朗普星期五（10月2日）凌晨透过推特透露自己和妻子的冠病检测结果呈阳性，白宫官员之后表示，特朗普和妻子都出现冠病的“轻微症状”。

白宫新闻发言人麦肯阿尼（Kayleigh McEnany）在美国股市闭市后发表声明表示，特朗普将入住沃尔特·里德（Walter Reed）国家军事医疗中心几天，但会继续办公。

麦肯阿尼说：“出于谨慎考虑，以及在他的医生和医学专家建议下，总统未来几天将在沃尔特·里德的总统办公室工作。”

麦肯阿尼未在声明中透露特朗普将在医院接受什么检测或治疗。

据媒体观察，特朗普戴着口罩，不需要人搀扶，自己走上了停在白宫外的总统专用直升机，前往医院。他向在场记者挥手，并竖起大拇指示意，但没有发表讲话。

特朗普乘坐直升机离开白宫后，在推特上发了一段18秒的视频，感谢大家的支持。

他说：“我觉得我的状况很好，但我们将确保一切顺利。第一夫人的状况很好。”

白宫医生先前表示，特朗普确诊感染冠病后“精神状况良好”，并接受了再生元制药（Regeneron Pharmaceuticals）的“抗体鸡尾酒”治疗。

医生说：“作为预防性措施，总统接受了单剂量8克的再生元多克隆抗体鸡尾酒治疗。除了多克隆抗体，总统还一直在服用锌、维生素D、法莫替丁、褪黑激素和日常用的阿司匹林。”