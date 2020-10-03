科普：特朗普接受的“抗体鸡尾酒疗法”的原理

（早报讯）美国总统特朗普2日凌晨在社交媒体上说，他和夫人梅拉尼娅的冠状病毒检测结果呈阳性。当天晚些时候，白宫医生肖恩·康利说，特朗普接受了“抗体鸡尾酒疗法”。

康利发布的声明说，作为预防措施，特朗普接受了美国再生元制药公司（Regeneron）的多克隆抗体治疗，单剂量8克。此外，他还服用锌、维生素D、法莫替丁、褪黑素及阿司匹林。

新华社报道，据再生元制药公司官网介绍，这种名为REGN-COV2的疗法是由两种单克隆抗体REGN10933和REGN10987构成，旨在阻断冠状病毒感染人体的过程。这两种抗体以非竞争方式与病毒刺突蛋白的关键受体相结合，二者组合使用，可降低变异病毒躲避单抗体治疗的能力。

据再生元9月29日公布的临床试验的早期结果，这种疗法降低了病毒载量，缩短了非住院患者症状缓解的所用时长。对于自身对病毒未产生有效免疫应答的患者，该疗法的效果最为明显。

再生元将275名参与试验的非住院患者分成三组，让他们分别接受了单次8克剂量（高剂量）的抗体鸡尾酒疗法静脉注射、单次2.4克剂量（低剂量）的该疗法静脉注射，以及安慰剂。治疗前，研究人员对患者进行相关血清检测，以确定他们自身是否已产生抗体。

试验结果显示，接受安慰剂的血清阴性患者症状减轻的中位时间为13天，接受高剂量疗法的患者为8天，接受低剂量疗法的患者为6天。两种剂量的抗体鸡尾酒疗法均耐受性较好。