砂拉越州选举随时举行

（早报讯）马来西亚冠病疫情日益严重之际，砂拉越首席部长阿邦佐哈里透露，砂拉越州选举的“战鼓随时响起”。按砂拉越宪法，下次州选举必须在明年6月之前举行。

阿邦佐哈里也是执政的砂拉越政党联盟（砂盟，GPS）主席及土著保守党主席。据《马来邮报》报道，他周六（3日）晚间在诗巫举行的第三站土保党特别大会上，向该党代表透露上述讯息。但他并未透露何时将劝告砂拉越元首解散州议会。

阿邦佐哈里说：“我想说的是，战鼓即将响起。我已准备了战鼓和鼓棒。战鼓随时响起，我们必将在选举中捍卫土保党及砂盟的地位。”据了解，土保党第四站党特别大会10月25日将在古晋举行，砂拉越政府将在那之后公布2021年州政府预算。

这次砂拉越州选举将是土保党首次不用国阵的旗帜上阵的选举。土保党1972年开始就执政砂拉越至今，并曾是砂拉越国阵的主要政党。土保党2018年大选后脱离国阵，并与人民党（PRS）、民主进步党（PDP）人联党（SUPP）共组砂盟。

砂拉越共有82个州议席，砂盟占了其中68席，这包括土保党47席，人民党11席、人联党七席，以及民主进步党三席。反对党的11席包括砂拉越全民团结党（PSB）六席，以及民主行动党五席。另有两席归独立人士，还有一个议席悬空，