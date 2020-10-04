特朗普促国会尽快通过冠病刺激经济方案

（早报讯）目前因感染冠病而在医院接受治疗的美国总统特朗普周六（3日）向国会施压，要求国会通过一项冠状病毒刺激计划。白宫和国会民主党人正在努力达成一项新的经济救助协议。

特朗普目前在沃尔特里德军事医疗中心接受进一步治疗。他周六发推文表示：“我们伟大的美国需要刺激（计划）……我们要一起工作，将它完成。谢谢你们！”

据报道，特朗普的推文让他更全面地陷入了对新冠疫情援助的拉锯战，他的顾问和民主党领导人之间已经进行的长达数周的谈判。共和党和民主党几个月来都未能向美国经济和医疗体系注入新的资金，原因是共和党担心支出失控，而民主党则在推动一项全面的救助计划。

美国众议院议长佩洛西周五（日）表示，特朗普确诊冠病可能会改变当前陷入僵局的刺激性协议谈判的形式。她说：“这（特朗普确诊新冠肺炎）可能会改变谈判的形式，因为在这里（共和党人）看到了我们一直在强调的事实。这是一种凶猛的病毒。”

佩洛西表示，尽管白宫和民主党“在关键领域存在重大分歧”，但她希望双方能够达成协议。她还补充道，“我们将继续起草文本，以迅速推动达成协议。”

民主党在周四晚上通过了一项2.2万亿美元的救助方案，而白宫则提出了1.6万亿美元的方案。双方已经在一些政策上找到了共同点，包括直接向美国人付款、小企业贷款以及向航空公司提供援助，以帮助支付工资并防止数万人被迫休假。

双方争议的话题包括失业保险（民主党提出每周增加600美元的额外福利，而白宫则支持每周增加400美元）和对州和市政府的救济（民主党提出的援助超过4000亿美元，高于白宫提出的2500亿美元）。双方还在儿童税收抵免、劳动所得税收抵免、儿童保育援助基金和冠状病毒检测和追踪资金等问题上存在分歧。