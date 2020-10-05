特朗普曾接受供氧 医疗团队正在观察其肺部情况

（早报讯）美国总统特朗普的医疗团队证实，特朗普入院后出现血氧浓度不足情况和发烧，并接受了供氧和类固醇药物治疗。他们表示，正在观察特朗普的肺部情况，但拒绝作详细说明。

路透社和彭博社综合报道，白宫医生康利在星期天（4日）早上的简报会上承认，特朗普日前的状况较原先公布的来得严重。他说，特朗普周五早上发烧，周五、周六的血氧水平两度下降。

康利说，他此前之所以会发出具误导性的信息，是为了“反映特朗普及医疗团队的乐观态度”。他在周六否认特朗普曾接受供氧。

康利说：“总统的情况正在继续改善。与任何疾病一样，病情发展总会有起伏。”他指特朗普接受供氧后，他的血氧已恢复到大约95%水平，烧也退了。若情况持续好转，预计特朗普最快周一就能出院。

医疗团队还表示，特朗普已接受了两剂量的静脉注射“瑞德西韦”疗法，整个疗程为五天。其中一名医生加里波第（Brian Garibaldi）说，由于特朗普短暂出现血氧浓度下降问题，他们在周六给特朗普提供了第一剂量的类固醇地塞米松（Steroid Dexamethasone）疗法，并计划继续为特朗普提供类固醇药物。这种疗法只在严重个案使用。

特朗普10月2日凌晨宣布自己和第一夫人梅拉尼娅确诊2019冠状病毒疾病，同日傍晚进入马里兰州的沃尔特·里德国家军事医疗中心接受治疗。