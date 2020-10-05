医学专家：特朗普接受类固醇药物病情可能不轻

（早报讯）没有参与治疗美国总统特朗普的医学专家指出，特朗普开始接受类固醇药物地塞米松疗法，表明特朗普的病情可能很严重。

路透社报道，地塞米松（Dexamethasone）为人工合成皮质类固醇，广泛用于减缓其他疾病引发的炎症。

白宫医生康利在星期天（4日）的简报会上承认，特朗普入院后出现血氧浓度不足情况和发烧，并接受了供氧。他周六否认特朗普曾接受供氧

特朗普的医疗团队还表示，特朗普已接受第二剂量的静脉注射“瑞德西韦”疗法。由于特朗普短暂出现血氧浓度下降问题，他们周六给特朗普提供了第一剂量的地塞米松，并计划继续为特朗普提供此类固醇疗法。

马萨诸塞州伯灵顿拉希医院与医学中心的传染病专家麦奎伦说：“根据简报会所汇报的情况，总统的病情比他们所描述的更为严重。”

美国传染病学会也表示，地塞米松是用于治疗危急或严重冠病患者的药物，而各项研究表明，这种药物对轻度冠病患者不仅没有帮助，甚至可能有害。

康利星期天强调，特朗普接受供氧后，他的血氧已恢复到大约95%水平，烧也退了。若情况持续好转，预计特朗普最快周一就能出院。

特朗普10月2日凌晨宣布自己和第一夫人梅拉尼娅确诊冠病，他在同日傍晚进入马里兰州的沃尔特·里德国家军事医疗中心接受治疗。