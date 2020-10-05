美媒：特朗普上电视节目前已知自己确诊

美国媒体获悉，美国总统特朗普10月1日出席福克斯新闻一个节目前，已在白宫通过快速检测得知自己的检测结果呈阳性，但是他没有在第一时间对外公开。

据《华尔街日报》报道，知情人士透露，特朗普上周四出席福克斯节目前，没有透露自己的冠病快速检测呈阳性，彼时他正在等待更为彻底的冠病检测结果。特朗普仅透露，自己的贴身助理希克斯（Hope Hicks）已经确诊，自己则正在等待第二项检测结果。

他当时说：“我将在今晚或明天早上重新进行检测。”

据悉，白宫采用了双检测法系统，首先通过快速检测法得出阳性检测结果，接着再进行准确性更高的聚合酶链式反应（PCR）检测。

消息人士还透露，当冠病在接近特朗普的人士中传播开来时，特朗普还要求一位顾问不要透露他们冠病检测结果呈阳性的事。以至于特朗普的竞选顾问斯蒂芬（Bill Stepien）甚至不知道特朗普贴身助理希克斯感染，斯蒂芬直到10月1日看到新闻报道才知晓此事。隔天傍晚，斯蒂芬自己的冠病检测结果也呈阳性。

BBC新闻报道说，特朗普感染一事让人疑惑的焦点之一是，特朗普究竟是在什么时候得到的最后一次阴性报告。白宫医疗团队上周六和周日在记者会上数次被问到这一问题，但外界得到的答复并不是特别明确。 他们只是说，总统上周四晚间感到不适，检测呈阳性，周五凌晨发推宣布了这一结果。