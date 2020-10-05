雪兰莪近31万用户制水：污染源可能是森美兰的工业区与养鹅场

（早报讯）雪兰莪士毛月河星期日出现严重污染，导致雪州四县约30万用户必须制水。当局表示，污染源可能来自森美兰巴音的一家养鹅场，以及森美兰汝来工业区。

雪州负责环境、绿色工艺、消费人、科学工艺及革新事务的行政议员（州内阁部长）许来贤周一透露，雪州水务管理局（Luas）调查发现，士毛月河出现恶臭的其中一个原因，是巴音一家养鹅场进行清理时造成的。

他说：“雪州水务管理局调查也发现，（士毛月河的支流）巴音河有阵阵的尸臭味，而在进一步调查发现在临近河流的地方正进行大型的养鹅场清理活动。”

许来贤说，调查也发现森州峇当本那河也受工业污染。峇当本那河是士毛月河的另一条支流。“雪州水务管理局也发现峇当本那河可能也是污染源，因为峇当本那河尾端是（常发生非法排污的）汝莱新镇工业区。这两个可疑污染源都位于森美兰与雪兰莪两州交界。”

环境与水务部部长端依布拉欣星期日晚间告诉媒体，当局初步调查发现，污水是从汝来工业区附近的巴当本那河流入士毛月河。“士毛月河与武吉淡杯自来水厂都必须在异味消失后才能重新操作，当局目前还在调查污染原因。”

雪州水务公司星期日晚间发布声明表示，士毛月河出现严重污染，士毛月河与武吉淡杯自来水厂当天下午4时30分已经停止操作，导致八打灵、乌鲁冷岳、瓜拉冷岳和雪邦等四县的273个地区，共30万9605用户将面临制水。