特朗普短暂离开医院挨批“行径疯狂”

（早报讯）尽管确诊染疫和具传染性，正留院接受治疗的美国总统特朗普星期日为了给支持者惊喜，不惜乘坐专车短暂离开军方医疗中心，从医院外驶过，有医生及民主党议员直斥特朗普令保护他的特勤局人员陷于染疫风险，行径疯狂。白宫则称，特朗普出行是获主诊医生批准，亦有采取措施保护同行人士。

数小时前，特朗普的医疗团队通报，他曾两次出现血氧浓度急降，并服用了类固醇地塞米松，后者目前用于严重病例的治疗。不过，医生们宣称他的病情正好转，可能最快当地时间周一就能出院。

特朗普短暂离开医院的举动让医生相当火大。曾炮轰特朗普政府防疫政策糟糕的医生菲利普斯痛骂特朗普“疯了”。菲利普斯称，总统专车不仅防弹，其密闭设计更防化武袭击，但在内的传播病毒的风险其实与外面一样高。他直指特朗普今次“完全多余”的出行令所有同车人士为这场政治秀而有可能染疫，甚至死亡，他们应立即隔离14日。

白宫发言人迪尔则指出，医疗团队认为可以安全进行，因此批准了特朗普的出游活动。他补充，当局已经采取了预防措施，包括使用个人防护装备，以保护特朗普、白宫官员和特勤局特工。

民主党众议员帕斯拉尔批评特朗普只为向其支持者致意而让特勤局人员冒生命危险，是“该死的耻辱”。其党友斯沃尔韦尔直斥特朗普令其他人暴露于病毒之中是过失犯罪，称“为特勤局人员祈祷”。