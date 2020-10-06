​​​​​​​特朗普出院返白宫 吁人民不要怕冠病

美国总统特朗普于当地时间周一（5日）获准出院，结束三天的治疗。

今年74岁的特朗普在上周五（2日）宣布感染冠病，他随即出现高烧和血氧急降，医务人员因此决定将他送院。

综合《纽约时报》、法新社等报道，特朗普在傍晚约6时40分左右，戴着口罩走出马里兰州沃尔特·里德国家军事医疗中心；他未答复现场媒体的提问，仅表示谢谢，并在上车前向媒体竖拇指并握拳致意。

随后，特朗普登上总统专用直升机海军陆战队一号（Marine One）离开医疗中心，返回白宫。

特朗普在登上直升机前，向媒体挥手告别。（路透社）

在离开医院之前，特朗普已率先在推特上宣布他将离开医院的消息：“我将在傍晚6时30分出院。”据了解，傍晚6时30分是美国多家主流电视台开始播放晚间新闻的时间。

特朗普在推文中自称“感觉好极了”，并写道：“不要害怕冠病。不要让它主导你们的生活。在特朗普政府的领导下，我们已经获得了最棒的药物和知识。我现在的感觉比20年前的我还要好！”

在白宫医疗团队举行简报会前，特朗普已在推特上率先宣布，自己即将出院，并呼吁人民不要害怕冠病。（特朗普推特）

现在还不清楚特朗普回到白宫后会继续隔离多长时间。据报道，白宫西翼已出现越来越确诊病例，其中一个最新确诊者是白宫新闻发言人麦肯尼。

此前，特朗普的专属医生康利（Sean Conley）说特朗普还未脱离险境，但是医疗团队评估认为特朗普的各项指标都已经达到离院标准，可以让特朗普安全返回白宫，并称之后还会有世界级的医疗团队继续照料他。

路透社引用特朗普医疗团队的话指出，特朗普的各项指标不仅达标，甚至还远优于离院标准。康利表示，特朗普周二 （6日）将会在白宫注射第五剂，同时是最后一剂的瑞德西韦，也会继续服用类固醇和帝赛米松，后者被认为是只有冠病重症患者才会使用的药物。

他补充道，特朗普过去72小时之内没有发烧，他的血氧浓度也正常。但是医疗团队无法判断特朗普到什么时候才会不具传染力。目前在美国约有745万起冠病确诊病例，有21万人因此而死亡。

特朗普的医生康利和同事在沃尔特·里德国家军事医疗中心外，向媒体通报特朗普的治疗情况。（路透社）

特朗普将参加下周总统大选辩论

另一方面，特朗普的竞选团队表示，特朗普将准备参加接下来的美国总统大选辩论，第二场辩论定于本月15日举行。

据彭博社报道，特朗普竞选团队发言人默陶周一（5日）发表声明说：“总统决心为辩论做好准备。”

默托也表示，其竞选团队不同意让辩论主持人把候选人的麦克风调为静音，以阻止其插话或反驳对方的做法。

他说：“我们坚决反对设静音按钮，这将给予媒体太大的权力，总统要向人民传达什么不能由媒体来决定。”

在9月29日的首场总统大选辩论中，特朗普多次打断民主党总统候选人拜登和主持人华莱士的讲话，整场辩论在一片混乱中结束，引发广泛批评。

美国总统大选第二场辩论定美国时间本月15日举行。（法新社）

美国总统大选第二场辩论将在佛罗里达州迈阿密举行，而唯一一场副总统候选人辩论将在美国时间本周三（7日）在犹他州盐湖城举行。

路透社引述消息人士称，美国副总统彭斯和民主党副总统候选人贺锦丽在周三辩论时，两人间将有一道有机玻璃屏障（Plexiglass barrier）隔开，以减少冠病病毒传播的风险。