吉尔吉斯斯坦示威者占领政府大楼

（早报讯）吉尔吉斯斯坦的反对派团体表示，他们周二（10月6日）在议会选举的抗议活动中占领了位于首都比什凯克、集总统府和议会办公地点为一体的政府大楼“白宫”。据吉尔吉斯斯坦卫生部消息，有1人在冲突中死亡，590人受伤。

据路透社报道，吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫说，该国面临未遂政变，但下令安全部队不要向示威者开火。

据中通社引述俄罗斯卫星通讯社报道，比什凯克市中心的阿拉套广场周一聚集了约2000名未能通过门槛进入议会党派的支持者。他们要求撤销选举结果幷重新进行投票。周一晚间示威者与警方发生冲突。

吉警务部门周一晚采取强力手段驱散了由11个反对派政党支持者组成的示威人群，局势一度平静。午夜时分，局势再度紧张。抗议者重新集结幷向警察投掷石块和燃烧瓶，焚烧多辆警车。与此同时，已获得足够票数可顺利进入议会的团结党领导人表示同意重新举行选举，幷呼吁其他得票率超过7%的党派加入这一行列。

6日凌晨3时左右，抗议者冲击政府大楼成功，前总统阿坦巴耶夫的儿子卡迪尔带领支持者占领“白宫”。随后，抗议者又占领了吉国家安全委员会办公大楼幷释放了在押的阿坦巴耶夫和其他前政府官员。临近7时，“白宫”东侧楼体起火，消防人员前往灭火。吉总统热恩别科夫计划于当地时间6日早上9时（新加坡时间早上11时）与16个国内党派领导人会面。

吉尔吉斯斯坦总统发言人斯塔马里耶娃表示，“考虑到当前复杂局势，国家元首建议中央选举委员会仔细认真研究相关违规行为的材料，直至议会选举结果被取消。”

吉尔吉斯斯坦议会选举于10月4日进行，投票率为56.5%。根据对98%的投票站的选票进行初步统计，将有4个政党进入议会。其它政党未能通过得票7%的门槛。