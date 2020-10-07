美国颁布H-1B签证新规提高审核标准

（早报讯）美国政府颁布H-1B签证的新规定，提高签证的申请要求与核审标准。

美国之音报道，美国国土安全部周二（6日）与美国劳工部宣布“临时最终规则”，提高H-1B签证的申请要求与核审标准，以打击用低薪的H-1B签证劳工取代合格美国劳工的行为。

新规则缩小H-1B签证所属“职业专业性”的定义范畴，“关闭允许公司欺骗系统的过于宽泛定义”，将在第三方职场工作的H-1B签证有限期缩短为1年；要求申请公司为“真正雇员”提供“真正”的薪资建议，提高公司为H-1B签证被申请人必须支付的薪资标准；强化国土安全部在H-1B签证申请之前、核审期间以及批准以后通过职场检查执行并监督签证核准要求的能力。

国土安全部说，H-1B签证原本是为了允许雇主弥补劳工短缺，在全球经济中保持竞争力，但是，H-1B签证现在已经远远超出了这个目的，而且经常让美国劳工的利益受损。数据显示，有50多万H-1B非移民签证是被用来取代美国劳工的，导致美国劳工市场一些产业的薪资下降，让某些职业的薪资停滞不前。

这项“临时最终规则”将在《联邦公报》发表60天后生效。

国土安全部说，美国公民与移民服务局（USCIS）将放弃通常的公告和评论期。国土安全部说，这是为了立即确保雇佣H-1B员工不会加剧2019冠状病毒疾病大流行造成的经济危机并压低美国员工工薪。

美国科技公司大量使用H-1B签证招聘员工，以满足他们所说的对技术人才的需求。《华盛顿邮报》10月6日报道，行政当局限制H-1B项目的最新措施预计将触发法律诉讼。

国土安全部代部长沃尔夫同日发表声明说：“我们已经进入经济安全是国土安全一个组成部分的时代。简单地说，经济安全就是国土安全。我们必须在法律允许的范围内确保美国劳工被放在首位，并以此做出回应”，“国土安全部有幸采取这个重要步骤，将美国劳工置于首位，继续贯彻特朗普总统确保我们经济安全的计划。”