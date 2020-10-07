美联储主席呼吁加强财政支持

（早报讯）美国联邦储备委员会主席鲍威尔警告说，美国经济复苏前景仍高度不确定，政策支持过少将导致经济复苏乏力。

新华社报道，鲍威尔周二（6日）以视频方式出席美国全国商业经济协会年会时指出，自5月和6月经历大幅增长以来，美国经济改善步伐已经放缓，长期失业人数增加，企业裁员明显增多。

鲍威尔认为，美国经济复苏前景存在两大风险，一是2019冠状病毒疾病疫情若得不到控制，需要采取更严格的管控措施，将使经济活动受到严重限制，二是经济改善步伐持续放缓，可能进一步引发疲软。

为此，鲍威尔呼吁执政者继续加强财政政策支持。他表示，经济扩张还远未完成，目前政策支持仍不充分。政策支持过少将导致经济复苏乏力，家庭和企业破产数量增加，损害经济生产能力，抑制工资增长。只有当货币政策和财政政策继续同时提供支持直至经济明显摆脱困境，经济才能强劲复苏。

鲍威尔说，美联储将继续致力于在一段时间内实现2%以上的适度通货膨胀，并维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，直至实现通胀目标和充分就业。

不过，在鲍威尔发表讲话之后，美国总统特朗普宣布暂停白宫与国会就新一轮财政刺激措施进行的谈判。受此消息影响，纽约股市三大股指当天均显著下跌。