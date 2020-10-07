选战还剩26天 特朗普选举团队“半残”

（早报讯）美国总统特朗普确诊后仅住院三天，就匆匆从医院搭乘直升机返回白宫，分析师指出，冠状病毒在白宫内扩散后，特朗普的竞选团队形同“半残”，势必对选情造成巨大冲击。

根据CNBC报导，特朗普10月5日晚间离开医院后，随即做出发布影片和推特等动作，积极重回美国大选战场，希望能在倒数26天力挽选情。建银国际证券（CCB International Securities）全球策略师乔立却指出，即便特朗普迅速重返白宫，但疫情也对他的竞选活动造成严重阻碍。

从白宫新闻秘书麦肯内尼确诊开始，目前至少已有18名和特朗普竞选团队有关的人染疫，乔立说，“他（特朗普）失去了一些重要的工作人员，他的竞选团队有一半的工作人员必须隔离，在一两个星期内他会无法进行竞选活动，所以我认为，在政治上来说，这对拜登非常有利。”

马里兰州圣玛莉学院（St. Mary’s College）政治学教授艾柏利表示，特朗普的仓促离院确实非常不妥，尤其在有超过20万美国人染疫死亡的时候，特朗普的举动可能会招来更多反对，“对他来说最明智的选择是站出来告诉大众，‘我现在明白冠病的严重性了’，然后利用同情心赢得部分选民支持，但这并不是他擅长的。”

白宫则在声明中强调，将采取一切必要的预防措施来保护总统、他的家人与工作人员，“特朗普总统将继续接受24小时的治疗，所有要和特朗普接触的人都必须穿戴适当的防护装备。”