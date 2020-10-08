特朗普：感染冠病是上帝恩赐 亲身体验再生元抗体药物益处

（早报讯）美国总统特朗普表示，感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）是“上帝恩赐”，因为这让他能够亲身体验再生元制药公司（Regeneron Pharmaceuticals）生产治疗冠病抗体药物的益处，并宣布他打算授权紧急使用该治疗剂。

彭博社报道，特朗普在星期三（7日）晚上在推特上发布的视频中说：“我希望每个人都得到与总统相同的待遇，因为我感觉很好。”他补充说，他希望治疗免费。 “对我来说，这不是治疗性的，只是使我变得更好，好吗？”他说。 “我称之为治愈方法。”

特朗普说，他相信再生元单克隆抗体是他康复的“关键”，而且他立即开始感觉好些。特朗普在白宫南草坪上拍摄的视频中说，他不认为自己其实不需要在沃尔特·里德国家军事医学中心接受治疗，但是医生坚持他这么做，因为他是总统。

特朗普再次断言，表示相信美国“非常非常短时间内”将拥有一种疫苗，但这将会是在11月3日总统大选之后。

据报道，特朗普所接受的REGN-COV2药物是由美国再生元制药公司制造，该药物结合两种阻绝严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病病毒）的抗体。

根据报道，冠病康复者的血浆（plasma）可形成用来预防或治疗冠病的抗体。虽然美国食品药品监督管理局允许在紧急情况下使用康复者血浆来治疗冠病，但要从志愿者取得足够的血液并不容易。

再生元制药因此是克隆“人源化试验鼠”的冠病病毒抗体以及康复者血浆的抗体。血浆是通过与新加坡国家传染病中心的协议取得的。