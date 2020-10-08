特朗普回返椭圆形办公室 听取工作汇报

（早报讯）白宫发言人表示，感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的美国总统特朗普日前离开医院后，于星期三（7日）回返白宫椭圆形办公室。

美国总统特朗普上周被证实感染冠病后，在星期五（2日）晚上被送往沃尔特·里德国家军事医疗中心。他在住院三晚后于周一（5日）出院，但白宫医疗团队说，特朗普尚未痊愈。

路透社报道，在传出他进入椭圆形办公室不久后，特朗普就推文：“听完戴尔塔飓风（Hurricane Delta）的简报，并跟德州州长艾波特和路易斯安那州州长爱德华兹进行对话。”

美国白宫医生康利表示，特朗普的生命体征仍然稳定，处于正常区间。特朗普已经24小时无出现冠病症状，且连续四天不发热了。但在康复期间，特朗普活动范围仍限于白宫。

白宫幕僚长梅多斯在接受美国媒体访问时说，特朗普总统在椭圆形办公室度过了大部分时间，白宫也限制对此办公室的访问。当被问及特朗普最后一次对冠病检测呈阴性是什么时候时，梅多斯表示，白宫并不参于有关总统测试的议程。

一位知情人士透露，只有梅多斯和社交媒体事务主管斯加维诺陪同特朗普出现在椭圆形办公室，他身边所有人都将使用全套个人防护设备。知情人士称，为避免白宫更多员工受病毒感染，特朗普是从白宫外进入了椭圆形办公室，而不是通过西翼。