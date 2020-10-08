共同社：日本尚无防止虚假国际区号来电的机制

（早报讯）据共同社报道，从实际不存在的国际电话区号打来电话的情况在日本接连发生，据移动通信运营公司和总务省透露，日本还没有防止伪装国际电话号码来电的机制。专家认为可能是身在中国的犯罪分子通过第三国的电话公司，以低廉价格大量拨打国际电话。

台湾的骚扰电话对策公司“Gogolook”透露，10月以来，疑似瞄准在日中国人进行诈骗的国际电话的每日来电数较9月增加了10%。现在谎称是北美免费电话“+1833”、“+1866”的也较多，表示“接了电话就听到了中文自动语音”的日本人投诉源源不断。

在日本，使用网络线路的IP电话投入实用的2000年代前半期，从“110”打来汇款诈骗电话等虚假号码成为了社会问题。日本的电话公司行业团体在2005年制定了技术指南，总务省之后也制定了法律。

但这些对策主要是要求日本的电话公司检查经由海外电话公司的来电是否伪装成了日本国内电话号码。据悉，对于伪装成国际电话号码的情况，则无从查起，无法阻止来电。

Gogolook透露，台湾从几年前起也有从实际不存在的国际区号打来的诈骗电话，但最近转为实际存在的国际区号，还有来自台湾区号的来电。参与其中的第三国电话公司还有可能与瞄准日本人的团伙合作，进行同样的诈骗。

美国也频发冒充他人的电话诈骗问题，已着手构建确认来电号码的系统。专家断言说：“目前只能通过通话内容判断是不是诈骗。不要接国际电话比较好。”